Correa avisa de que intervención en Venezuela sería nuevo “Vietnam” para EEUU

El exmandatario de Ecuador Rafael Correa advirtió este miércoles 27 de febrero en una entrevista que una “invasión” de Venezuela supondría un “nuevo Vietnam” para Estados Unidos, y lamentó que los gobiernos de derecha en países de la región hayan “retrasado décadas” a América Latina.

“Posibilidad siempre hay. Pero yo no creo que sea probable una intervención directa de EEUU. Porque el coste en vidas humanas para ellos sería muy grande”, señaló Correa desde la capital de Bélgica, donde reside.

El expresidente aludió a la situación de Venezuela en el contexto de las amenazas a las que a su juicio se enfrentan los gobiernos de izquierdas en países de la región: “(Dicen que) hay que sacar a Maduro porque es un presidente ilegítimo, que las elecciones no fueron transparentes. Yo estuve en esas elecciones, más transparentes no pueden ser. Pero no ganan los que ellos quieren que gane”, lamentó.

Por otra parte Correa indicó que un momento de máxima tensión en que la comunidad internacional intenta ingresar en Venezuela ayuda humanitaria con apoyo de efectivos militares, para el exmandatario está claro que EEUU no estaría dispuesto a intentar una “invasión”, pese a que su presidente, Donald Trump, o el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, no descarten ninguna medida.

“Intentar una invasión, como antes hacían en Centroamérica, en el Caribe… no hay que subestimar a Venezuela. Si creen que Maduro no tiene apoyos, que las Fuerzas Armadas venezolanas están contra Maduro, que la población no está dispuesta a defender a su país, que no tiene dignidad, soberanía, están totalmente equivocados”, dijo.

“Eso va a ser otro Vietnam para EEUU”, auguró Correa, en referencia al alto coste que supuso ese conflicto en el sureste asiático (1955-1975).

En su opinión, la cuestión de la ayuda humanitaria se utiliza como “provocación”: “La llevan a la frontera en camiones militares, al lado colombiano, al lado brasileño, incluso por el Caribe, para que en algún momento alguien se les salga de algún lado de la frontera un tiro y se genere un conflicto armado”.