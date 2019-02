AMTT: No hemos aplicado multas de 14 Petros

APP.-“Atacamos un terminal paralelo, específicamente de la Ruta 10, que están colocándose en sitios no permisados, jamás le colocamos una multa de 14 Petros, las multas fueron equivalente entre los dos y los 2,5 Petros”, expresó el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), Lino Rodríguez

De igual manera señaló no saber quién autorizó el cobro del pasaje en 200 bolívares y la no prestación del servicio a los adultos mayores, cuando se mantienen conversaciones en mesas técnicas de movilidad donde se manejan varias propuestas pero donde no hay nada acordado todavía.

Dichas mesas técnicas de movilidad, mencionó, que se están dando en la sede de la gobernación del estado, donde el día de mañana se sostendrá una nueva reunión.

Sentenció además, que mientras los transportistas pertenecientes a la Ruta 10 sigan en esos terminales paralelos, seguirá atacándolos y tratando de acabar con la anarquía en que se ha convertido la prestación del servicio del transporte público en el municipio.

“vamos a trabajar con mano fuerte, vamos a darle duro al transportista usurero que está cobrando 200 bolívares en la calle, tengan la plena seguridad que si consigo a Ruta 10 hoy en el mismo sitio, van otra vez al estacionamiento”.

Reiteró, que la municipalidad no pretende perjudicar a ningún transportista que esté dispuesto a trabajar de manera legal y justa por ello hizo un llamado a todos las rutas a consignar sus requisitos, ya que, desde el 21 de enero se le participó al sindicato automotor que debían presentar la debida permisologia y hasta la fecha no se ha consignado ningún documento.