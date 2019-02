Guanipa: Está dictadura está condenada a perder

El diputado a la Asamblea Nacional y gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que al régimen de Nicolás Maduro le queda cada vez menos tiempo en Miraflores y que sea cual sea la decisión que tome respecto a sus acciones a seguir, ya es inminente su derrota y deberá salir del poder de un momento a otro porque “ya no hay vuelta atrás”.

Guanipa señaló que Venezuela cuenta con dos fortalezas fundamentales en estos momentos como lo son la movilización de un pueblo que está cansado de pasar necesidades y que cada vez se ahoga más en la miseria, y el apoyo internacional, el cual ha sido “impresionante” y que “cada día se vuelve más y más intenso”; producto del trabajo organizado desde la Asamblea Nacional y la conducción del gobierno transitorio de Juan Guaidó.

“Esta vez le tocó perder a la dictadura porque tenemos a un pueblo unido enfocado en una ruta clara y a los países que han apoyado a Venezuela, que luchan para ayudarnos a salir de esta situación, al Grupo de Lima, a EEUU y a la Unión Europea, esa situación nos tiene que llenar de ánimo y de compromiso porque estamos logrando el apoyo del mundo entero”, recalcó.

Guanipa dijo que “también tenemos que agradecer a los indígenas y especialmente en este momento a los pemones que han librado una gran lucha por la defensa de la patria venezolana y que lamentablemente siguen sufriendo por el amedrentamiento por parte de la dictadura”.

Indicó además que, los diputados a la Asamblea Nacional han realizado un trabajo importante, a la altura de las circunstancias. “Hemos tomado las decisiones adecuadas dentro de la AN, el estatuto para la transición, la ayuda humanitaria, entre otras”.

Apoyo de las Fuerzas Armadas

Guanipa indicó que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas hay un malestar evidente y que se hizo sentir con más fuerza el pasado fin de semana cuando, uno tras otro, los militares fueron manifestando su apoyo a Juan Guaidó y su rechazo a Maduro.

“Fueron muchos los militares que se sumaron y cruzaron la frontera para estar de nuestro lado y se siguen sumando, ellos se han pasado al bando de la razón, desde ahora nos apoyarán en esta lucha ya que dicen sentirse cansados y hastiados de que sus hijos se están yendo del país, que no consiguen lo básico en Venezuela, que quieren salir de esta situación, pero hay que entender que la mayoría de ellos están secuestrados, presos, amenazados, y tenemos la responsabilidad de acompañarlos en este esfuerzo porque lo que estamos pasando no es nada sencillo” .

Aseguró que, aunque comprendía la desesperación de algunos sectores, dado que “estamos viviendo un mal momento en el país” y todos “queremos un desenlace rápido y urgente”, sin embargo no se podía perder la esperanza. “Piensen que hace tan solo dos meses no teníamos esperanzas, sentíamos que no había posibilidad, no teníamos un panorama claro, todo estaba gris, triste, turbio, esa situación ha cambiado en tan solo unos pocos días. Hemos logrado mucho, tenemos a un pueblo en la calle, tenemos a una AN haciendo su trabajo, tenemos a un líder que ha asumido este liderazgo de manera valiente y con un camino claro y tenemos a una comunidad internacional que nos está acompañando en este largo camino”.

