Abrams niega que EEUU esté planeando una intervención militar en Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, negó la posibilidad de una intervención militar para derrocar a Maduro, en una entrevista para Univisión con la periodista colombiana, Patricia Janiot realizada el pasado viernes 1 de marzo.

En la entrevista ofrecida a una de las principales cadenas hispana de TV en EEUU, Abrams aseguró que tampoco harán uso de la fuerza para introducir la ayuda humanitaria ni en caso de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sea arrestado al regresar a su país.

Están muy preocupados porque Guaidó pueda volver a casa. “Esperamos que pueda volver sano y salvo. Existe el riesgo de que sea arrestado al llegar a Venezuela” Agregó que la respuesta de USA y de los países aliados sería “política y diplomática” .

Elliot Abrams

“Nosotros hemos dicho que no vamos a usar fuerza militar (…) la acción militar no es una buena idea, es decir, ese no es el camino que EEUU está siguiendo”, resaltó el representante estadounidense desde Washington, y precisó que desde su gobierno ejercerán solo “presiones diplomáticas, financieras y políticas” para conseguir la “caída del régimen”.

Por otra parte, el experto en temas militares afirmó en una entrevista exclusiva con la agencia argentina Infobae que su país no contempla aplicar sanciones o adoptar represalias de ningún tipo contra los países de la región que “hasta ahora” apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.

“Estamos hablando con ellos y esperamos que cambien su política, dijo el republicano. La estrategia según Abrams, es diplomática. Estados Unidos, sostuvo, “no está pensando en otra vía” que la diplomática y las sanciones económicas y financieras para desalojar a Maduro del poder. Por supuesto todas las opciones están sobre la mesa, porque siempre lo están”, razonó.

“Va a llegar el momento cuando la gente alrededor” de Maduro le dirá: “‘Es hora de que usted se vaya‘”. Aseveró que “el cambio es esencial ahora. Creo que vamos a llegar a ese punto” y puntualizó que no ve a Maduro en un año en el poder, aunque no precisó fechas. Elliot Abrams

Las declaraciones del enviado especial claramente contrastan con las aseveraciones que en los últimos días han hecho desde el presidente de EEUU Donald Trump, pasando por John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo e incluso Juan Guaidó, resumidas en la ya conocida frase: “todas las opciones están sobre la mesa“.

Por otra parte, voceros del chavismo en Venezuela arengan a su militancia a no bajar la guardia, al considerar que la amenaza de una avanzada militar no está descartada, algo en lo que coinciden los gobiernos de Rusia, China y Cuba.